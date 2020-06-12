COVİD-19 avukatları da etkilemişti! Avukatlar istedi komisyon harekete geçti

Türkiye'deki COVİD-19 salgınının yayılımını engellemek amacıyla 16 Haziran'a kadar ertelenen yargı sistemi 1 Haziran'da yeni normalleşme kapsamında faaliyet başlamıştı. COVİD-19 nedeniyle ertelenen yargılamalar İstanbul Barosuna bağlı avukatlara da zor günler yaşatmıştı. Bazı hakim ve savcıların özel izne tabi olup iş başı yapamaması nedeniyle mağdur olan Avukatlar Yankı Büyüksezer ve Erdost Balcı İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurarak meydana gelen iş gücü kaybını önlemek için bir talepte bulundu.

ÇÖZÜM GETİRECEKLER

Mazeretler kapsamında ertelenen duruşmaların kendilerine SMS yolu ile bilgi verilmesini isteyen avukatlar mağduriyetin bu şekilde giderilmesini ve adliyelere gereksiz yere gelmenin önünü kapatma talep ettiler. Avukatlar Büyüksezer ve Balcı'nın talebi UYAP sistemine eklenecek bir uyarı veya komisyon başkanlığınca uygun görülecek başka bir yöntemle çözülmesi planlanıyor.

İşte avukatlar tarafından komisyon başkanlığına sunulan o dilekçe:

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