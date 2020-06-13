SON DAKİKA HABER: 13-14 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama var mı? Hafta sonu yarın yasak var mı?

Son dakika haberleri... 13 14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu sorunun yanıtı, Cuma gününün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Öyle ki, vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, corona virüsü vakalarının ardından alınan en geniş çaplı önlem, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Yaklaşık iki buçuk aydır uygulanan bu kısıtlama, ilk olarak geçtiğimiz hafta uygulanmamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlama, Başkan Erdoğan tarafından sosyal ve ekonomik faktörler göz önünde bulundurularak iptal edilmişti.
Bu noktada, '13 14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma olacak mı?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Konuya yönelik son dakika gelişmeleri ise şu şekilde;
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ana kadar herhangi bir genelge yayınlanmadı. Ayrıca yapılan resmi açıklamalara göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hiçbir ilde beklenmiyor.
Ancak salgının seyrine göre kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği bildirildi.
Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalar yapıldı.
Başkan Erdoğan, yeni kararları açıklarken hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında konuşmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca, "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile şöyleydi;
"Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.
Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.
Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.
Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.
Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."