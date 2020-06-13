SON DAKİKA HABER: 13-14 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama var mı? Hafta sonu yarın yasak var mı?

Son dakika haberleri... 13 14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu sorunun yanıtı, Cuma gününün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Öyle ki, vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, corona virüsü vakalarının ardından alınan en geniş çaplı önlem, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Yaklaşık iki buçuk aydır uygulanan bu kısıtlama, ilk olarak geçtiğimiz hafta uygulanmamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlama, Başkan Erdoğan tarafından sosyal ve ekonomik faktörler göz önünde bulundurularak iptal edilmişti.

13-14 HAFTA SONU HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu noktada, '13 14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma olacak mı?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Konuya yönelik son dakika gelişmeleri ise şu şekilde;