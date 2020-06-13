Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Kanlı eylem planlayan terörist sınırda yakalandı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından bir açıklamada bulundu. Soylu, terör örgütü PKK'nın Türkiye'de kanlı bir eylem planı için görevlendirdiği teröristin patlayıcı ile yakalandığını bildirdi.

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"PATLAYICI İLE YAKALANDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist, Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı. Yine dikkat, yine takip. Teşekkürler Türk Polisi"

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