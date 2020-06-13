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: İçişleri Bakanı duyurdu: Kanlı eylem planlayan terörist sınırda yakalandı...

İçişleri Bakanı , 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li teröristin, 'da yakalandığını duyurdu. Soylu, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist, Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı. Yine dikkat, yine takip. Teşekkürler Türk Polisi" dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.6.2020 10:52 Son Güncelleme: 13.6.2020 11:15 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Kanlı eylem planlayan terörist sınırda yakalandı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından bir açıklamada bulundu. Soylu, terör örgütü PKK'nın Türkiye'de kanlı bir eylem planı için görevlendirdiği teröristin patlayıcı ile yakalandığını bildirdi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklama... Sınırda yakalandı! | Video

"PATLAYICI İLE YAKALANDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist, Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı. Yine dikkat, yine takip. Teşekkürler Türk Polisi"

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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Kanlı eylem planlayan terörist sınırda yakalandı...
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