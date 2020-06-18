Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Davasında Flaş Karar…

-Sanıkların ve müdafilerinin son duruşmada, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yapmasının ardından Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi; eski başyaver Ali Yazıcı ile Eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı'nın ek savunma talebi doğrultusunda duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

O gece Marmaris'te ne olmuştu?









Sanıkların tutukluluk hali devam edecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın mahkemeye 150 sayfalık yeni delil ve belge sundu.



ESKİ BAŞYAVER YAZICI YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın 7. duruşması görüldü. Sanık eski başyaver Ali Yazıcı, Cihat Yaycı'nın Marmaris'te bulunan otelde olduğunu ileri sürerek tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından eski başyaver Ali Yazıcı ve eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı yargılandığı davanın 7. Duruşması bugün gerçekleştirildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya eski başyaver Ali Yazıcı, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı eski Albay Cenk Bahadır Avcı ve avukatları katıldı.

150 SAYFALIK YENİ BİLGİ VE BELGE



Davanın karar duruşması olduğu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın geçtiğimiz hafta dosyaya 150 sayfalık yeni bilgi, belge ve iddiaların olduğu bir dilekçe sunduğu öğrenildi. Bu belgeler ardından sanık Ali Yazıcı iddialarla ilgili 5 soruya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

MAHKEMEDEN O TALEBE RET



Sanık Cenk Bahadır Avcı'nın avukatı süre taleplerinin olmadığını kaydederek karar verilmesini talep etti. Ayrıca Avcı, sanık Ali Yazıcı'yı hiç tanımadığını beyan eden dosyasının tefrik edilmesi talebinde bulundu. Mahkemece bu talep reddedildi.

"OTELİ N YERİNİ TELEFONDA ERKAN'A SÖYLEDİ"



Duruşmada, Sincan Cezaevi'nde başka bir suçtan tutuklu olan Mete Semercioğlu tanık olarak dinlendi. Mete Semercioğlu, "Ali Yazıcı'yı tanıyorum, darbe teşebbüsünden önceki gün yani Perşembe günü görüştük. Çankaya Yerleşkesi 'ne gelmişti. Oradaki Başyaverlik binasına birlikte gittik. Cumhurbaşkanımızın otelinin yerini zaten Ali Yazıcı biliyordu. Ali Yazıcı otelin yerine telefonda görüştüğü Erkan K.'den öğrenmiş. Ben Erkan ile Ali Yazıcı'yı telefonda konuşurken duydum. Ali Yazıcı bana Marmaris'e araba ile gideceğini söyledi. Çünkü kulağı rahatsız olduğu için uçağa binemediğinden bahsetti. Bildiklerim bundan ibarettir. Ali Yazıcı darbe teşebbüsü ile ilgili bize bir şey söylemedi. Rutin olmayan bir şey yoktu " dedi.

Sanık Ali Yazıcı'nın avukatı Tümamiral Cihat Yaycı'nın Marmaris'te bulunan otelde olduğunu ileri sürerek davada tanık olarak dinlenmesini talep etti. Duruşma, karar verilmek üzere 17 Temmuz 2020 günü saat 09:00'a ertelendi.

Bilindiği gibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verilmesi ardından Yaycı görevinden istifa etmiş, emekliye ayrılmıştı.



