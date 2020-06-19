Son dakika:AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu!

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti'nin merakla beklenen TBMM Başkan adayını açıkladı. Bostancı, AK Parti'nin adayının Mustafa Şentop olduğunu duyurdu.

Bostancı'nın kritik açıklamalarından satır başları şöyle:

Arkadaşlar büyük çoğunluk ile Mustafa Şentop'u Meclis Başkanı görmek istediler. Mustafa Şentop adayımız olarak Başkanlık divanına iletilecektir. 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz.

ŞENTOP SAAT 16.00'DA BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, saat 16.00 sıralarında MHP Genel Merkezi'ne geldi. Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makam odasında bir araya geldi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI OLACAK

A Haber Muhabiri Tülayağaoğlu aktardığına göre, Mustafa Şentop, Devlet Bahçeli'den de desteğini istedi. Bahçeli, desteğini ifade etti. Şentop, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN İLK AÇIKLAMA

12 Temmuz'da ilk dönem tamamlanmış olacak. Yeniden aday gösterildim. Destek konusunda Sayıın Bahçeli ile görüştüm. Kendileri desteklerini ifade ettiler. Önceki dönemde de bana destek vermişlerdi. Resmi takvim başladıktan sonra diğer partilere ziyareti de değerlendireceğiz.

MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ NE ZAMAN?

TBMM Başkanlığı seçimi, bir yasama döneminde iki kez yapılıyor. Başkanlar, ilk dönem iki, ikinci dönem üç yıl süreyle görev üstleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkan adaylığı nedeniyle TBMM Başkanlığı'nı bırakan Binali Yıldırım'ın kalan süresi başkan seçilen Mustafa Şentop tarafından tamamlandı. Şimdi ikinci dönem için belirlenen takvime göre en geç 12 Temmuz'da yeni TBMM Başkanı seçilmiş olacak.

ERDOĞAN - BAHÇELİ ZİRVESİNDE KONUŞULMUŞTU

TBMM Meclis Başkanı seçimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen kritik zirvede de konuşulmuştu. Erdoğan, Bahçeli'nin fikrini sorarken, Bahçeli, Başkan Erdoğan'a, AK Parti'nin belirleyeceği adaya destek verileceğini bildirmişti. Cumhur İttifakı adayının Meclis'te çoğunluğa sahip olması nedeniyle adayın TBMM Başkanı olması bekleniyor.

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı kim olacak?