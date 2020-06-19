Son dakika: Kara para trafiği ortaya çıkınca FETÖ firarisi çıldırdı! Sabah'ın manşeti Can Dündar'ı rahatsız etti...

SABAH Gazetesi'nin yazarı Dilek Güngör, HALK TV'nin yeni patronu Cafer Mahiroğlu hakkında bir habere imza attı. Güngör haberinde, "Halk Tv'yi alan Cafer Mahiroğlu paravan. Kendisi resmi kayıtlarda yok. Kâğıt üzerinde sahip eniştesi Süleyman Özen. Yönetimde eşinin teyze kızı ve baldızı var. Mahiroğlu'nun İngiltere'deki şirketleri batak. Paranın kaynağı ne? MASAK, FETÖ izini araştırıyor" dedi.

HALK TV CAN DÜNDAR'I RAHATSIZ ETTİ

MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan firari Can Dündar'ı Sabah Gazetesi'nin manşeti gerdi.

Almanya'da yaşayan Dündar, Twitter hesabından şunları yazdı: "Medyanın yüzde 95'ine sahip olmak yetmedi saraya... Çünkü halk hala -bu çerçöpü değil- kalan yüzde 5'i izliyor. O yüzden gözünü son kalelere dikti. #HalkTV."

MASAK FETÖ İZİ ARAŞTIRIYOR!

SABAH Gazetesi'nin manşetinde yeralan haberde şun ifadeler yeraldı: "İngiltere'de şirketleri zora giren Mahiroğlu'nun Halk TV'yi nasıl aldığı merak konusu… Mali Suçları Araştırma Kurulu da (MASAK) Halk TV'nin batık paravan patronu Mahiroğlu'nun para kaynaklarını mercek altına aldı. MASAK, Mahiroğlu'na Londra'daki FETÖ sermayesinin gizlice destek verip vermediğini araştırıyor. Daha önce Mahiroğlu'nu, FETÖ firarisi Akın İpek'in desteklediği iddiaları gündeme gelmişti."