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Son dakika: Pompalı tüfeklerle video çekip... 'da inanılmaz görüntüler!

'dan gelen son dakika bilgisine göre pompalı tüfeklerle video çeken kişilere operasyon yapıldı. Sakarya’nın Geyve ilçesinde, pompalı tüfeklerle video çekerek sosyal medyada paylaşan 20 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 , 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 13:36 Son Güncelleme: 19.6.2020 13:36 ABONE OL
Son dakika: Pompalı tüfeklerle video çekip... Sakarya'da inanılmaz görüntüler!

Geyve'nin Çeltikler Mahallesi'nde yaşayan bir grup, sosyal medyada ellerinde silahlarla video çekerek, paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri video üzerine harekete geçerek, 20 kişiyi tespit edip, operasyon başlattı.

Son dakika: Pompalı tüfeklerle video çekip... Sakarya'da inanılmaz görüntüler!

Kimlikleri sosyal medyadan tespit edilen 20 kişinin evlerini tek tek arayan polis ekipleri 9 , 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Son dakika: Pompalı tüfeklerle video çekip... Sakarya'da inanılmaz görüntüler!

Operasyonda, videoda yer alan 20 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Pompalı tüfeklerle video çekip... Sakarya'da inanılmaz görüntüler!
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