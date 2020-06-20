Bakan Soylu müjdeyi verdi: “Uyuşturucunun belini kırdık”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı sağlandığının müjdesini verdi. Bakan Süleyman Soylu, Adli Tıp'tan alınan verileri paylaşarak doğrudan uyuşturucu kullanımıyla ilgili ölüm sayısında düşüş yaşandığını belirtti.

"UYUŞTURUCUNUN BELİNİ KIRDIK!"

Bakan Soylu, "Uyuşturucunun belini kırdık! Biraz daha gayret... Uyuşturucuya bağlı ölümler; 2017 yılında 941'den 2019 yılında 342'ye, hızla düşmüştür. Mücadele ile düşüşe devam!" dedi.

"Doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılımı" başlıklı veride 2013 ile 2019 yılları arasında 4 bin 179 vatandaşın uyuşturucu kullanımdan öldüğü yeralıyor.

2019 YILINDA HIZLI DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bu verilere göre yıllara göre dağılıma bakıldığında 2013'te 232 kişi, 2014'te 497 kişi, 2015'te 590 kişi, 2016'ta 920 kişi, 2017'de 941 kişi, 2018'te 657 kişi 2019 yılında ise 342 kişinin doğrudan uyuşturucu kullanarak hayatını kaybettiği anlaşılıyor. Rakamlardaki hızlı düşüş gözlerden kaçmıyor.