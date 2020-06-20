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Başkan Erdoğan 'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü: Bedellerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz

Başkan , 'ın ilçesinde 'lı teröristlerce şehit edilen 'ın ailesiyle telefonla görüşerek, başsağlığı diledi. Başkan Erdoğan: "Yücel Allah cennetinde evlatlarınızla beraber haşru cem eylesin. Üzgünüz ama bedellerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun, var olun." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 21:06 Son Güncelleme: 20.6.2020 21:09 ABONE OL
Başkan Erdoğan PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü: Bedellerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Mehmet Amca'ya taziye telefonu | Video

Şehit olan 4 kişiden Osman Tuncay'ın ailesini ziyaret eden Soylu, Tuncay'ın eşi Emine, babası Mehmet, annesi Halime ve biri kız 2 çocuğuyla bir araya geldi.

Aileye taziyelerini ileten Bakan Soylu, daha sonra şehidin babası Mehmet Tuncay'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Erdoğan, Tuncay'ın ailesine başsağlığı dileyerek, "Mehmet Bey, başınız sağ olsun. Rabbim taksiratını, hasenatını tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle şehitlerimize rahmet eylesin. Sevgili Habibine komşu eylesin inşallah. Yücel Allah cennetinde evlatlarınızla beraber haşru cem eylesin. Üzgünüz ama bedellerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Bütün aileye selamlar." ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Mehmet Tuncay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Silopi ilçesi Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 işçi şehit olmuştu.

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Başkan Erdoğan PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü: Bedellerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz
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