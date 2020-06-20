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'li ’nın dosyası Yargıtay tarafından onaylandı

'li Başkanı ’nın;  "ihaleye fesat karıştırma" suçu ile yargılandığı dosyanın Yargıtay 5. tarafından onaylandığı bildirildi.

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 20.6.2020 16:44 Son Güncelleme: 20.6.2020 16:54 ABONE OL
CHP'li Hüseyin Sarı’nın dosyası Yargıtay tarafından onaylandı

Hüseyin Sarı; ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle yargılandı ve Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Hüseyin Sarı'nın cezasının Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onaylandığı öğrenildi.

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2972 sayılı mahalli idare seçimlerini düzenleyen kanunun 9. maddesine göre resmi ihale ve alım satışlara fesat karıştıran belediye başkanları bu suçlardan 1 gün bile ceza almaları halinde belediye başkanlıkları düşürülüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun; Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin onama kararının ardından Hüseyin Sarı'nın mazbatasını iptal edeceği, önümüzdeki günlerde toplanacak olan Erdek Belediye Meclisi'nin kendi içinden yeni başkanını seçeceği ifade ediliyor.

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CHP'li Hüseyin Sarı’nın dosyası Yargıtay tarafından onaylandı
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