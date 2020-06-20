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! Dışişleri Bakanı ile Lavrov arasında kritik '' görüşmesi!

Gelen haberine göre; Dışişleri Bakanı ve Rus mevkidaşı Lavrov arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İkili, 'yı masaya yatırdı. Ayrıca, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları da ele alındı. İşte kritik elefon görüşmesinden son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 20.6.2020 13:59 Son Güncelleme: 20.6.2020 14:11 ABONE OL
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik 'Libya' görüşmesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü. Görüşmede Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları ele alındı.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik 'Libya' görüşmesi! | Video

Görüşmenin asıl konusu ise Libya oldu. İki ülşke Libya'daki son süreçteki pozisyonlarını bildirdi, sürecin nasıl işleyeceğine dair fikirlerini bildirdi.

Çavuşoğlu ve Lavrov arasında yapılması beklenen görüşme ileri bir tarihe ertelenmiş, Libya meselesi görüşülememişti. Bu noktada görüşme büyük önem arz ediyordu. İki mevkidaşın görüşmesi Türkiye ve Rusya arasında temasların sürdüğünü, 'Köprüler atıldı' haberlerinin asılsız olduğunu gözler önüne serdi.

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Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik 'Libya' görüşmesi!
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