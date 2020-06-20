Son dakika: Pençe Kaplan Harekatı'nda sıcak gelişme! Bakan Akar ve komuta kademesi üs bölgesinde...

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesine en yakın üs bölgelerinden Siyah Kaya Üs Bölgesi'nde inceleme yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden takip etti.

Milli Savunma Bakanı Akar şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bunlar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor.

Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara, çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 160'ı aşkın EYP imha edildi, 700'den fazla hedef vuruldu

