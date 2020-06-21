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'da eğlence merkezine baskın! 36 kişiye corona virüs cezası...

'da corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyet gösteren bir eğlence merkezine baskın düzenlendi. İçerde kimlik kontrolü yapan ekipler, çalışan ve müşterilerden oluşan 36 kişiye, kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 113 bin 400 lira kesti.

AA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 08:27 ABONE OL
Ankara'da eğlence merkezine baskın! 36 kişiye corona virüs cezası...

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen bir eğlence merkezine düzenlenen baskında, 36 kişiye toplam 113 bin lira para cezası uygulandı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, ilçede bulunan bir eğlence merkezinin faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini alan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Ragıp Tüzün Mahallesi Çarşı Caddesi üzerindeki eğlence merkezinin kapısı kilitli olmasına rağmen içeriden ses geldiğini belirleyince içeri girdi.

113 BİN 400 LİRA PARA CEZASI

İçerde kimlik kontrolü yapan ekipler, çalışan ve müşterilerden oluşan 36 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 113 bin 400 lira para cezası kesti.

Söz konusu iş yeri mühürlendi.

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Ankara'da eğlence merkezine baskın! 36 kişiye corona virüs cezası...
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