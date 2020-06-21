Babalar Günü ne zaman, bugün mü? 2020 Babalar Günü bugün mü kutlanacak?

Dünya genelinde kutlanan ve kabul gören günlerden birisi olan Babalar Günü için heyecan dorukta. Hayatımızın her evresinde bize destek ve güç olan babalarımıza, sevgi ve saygımızı bir kez daha ileteceğimiz bu özel günün ne zaman, hangi gün kutlanacağı da merak ediliyor. Bilindiği gibi, Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan özel bir gündür.

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2020 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Özel günler takvimine göre, 2020 Babalar Günü tarihi belli oldu. Peki, bu yıl Babalar Günü bugün mü kutlanacak, ayın kaçına denk geliyor?

İşte, 2020 Babalar Günü tarihi ve tüm bilgiler!