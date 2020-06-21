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ne zaman, bugün mü? 2020 Babalar Günü bugün mü kutlanacak?

Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve babaya olan sevgi ile saygının iletildiği 2020 için heyecan dorukta. Babalar Günü için hediyelerini alan ve babalarına sürpriz yapmak için bekleyen milyonlarca vatandaş, bu değerli günün ne zaman, hangi gün kutlandığını öğrenmeye çalışıyor. Bu noktada, 2020 Babalar Günü ne zaman, bugün mü?' sorusunun yanıtı da günün ilk saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Babalar Günü bugün mü, ne zaman kutlanacak? İşte, bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 21.6.2020 07:39 ABONE OL
Babalar Günü ne zaman, bugün mü? 2020 Babalar Günü bugün mü kutlanacak?

Dünya genelinde kutlanan ve kabul gören günlerden birisi olan için heyecan dorukta. Hayatımızın her evresinde bize destek ve güç olan babalarımıza, sevgi ve saygımızı bir kez daha ileteceğimiz bu özel günün ne zaman, hangi gün kutlanacağı da merak ediliyor. Bilindiği gibi, Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan özel bir gündür.

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2020 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Özel günler takvimine göre, 2020 Babalar Günü tarihi belli oldu. Peki, bu yıl Babalar Günü bugün mü kutlanacak, ayın kaçına denk geliyor?

İşte, 2020 Babalar Günü tarihi ve tüm bilgiler!

Babalar Günü ne zaman, bugün mü? 2020 Babalar Günü bugün mü kutlanacak?

her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanmaktadır.

2020 yılı ise 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.

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Babalar Günü ne zaman, bugün mü? 2020 Babalar Günü bugün mü kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

Babalar Günü ne zaman, bugün mü? 2020 Babalar Günü bugün mü kutlanacak?
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Babalar Günü ne zaman, bugün mü? 2020 Babalar Günü bugün mü kutlanacak?
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