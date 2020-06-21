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Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi , dolayısı ile Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

AA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 11:02 Son Güncelleme: 21.6.2020 11:07 ABONE OL
Emine Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Babalar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk ana yurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."

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Emine Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı
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