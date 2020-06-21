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'ndan son dakika maske talimatı: Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira

Son dakika haberleri... 'ndan 81 ilin valiliğine talimat! İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika habere göre; 81 il valiliğine talimat gönderildi. Gönderilen talimat doğrultusunda yarından itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira para cezası kesilecek.

AA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 09:37 Son Güncelleme: 21.6.2020 09:37 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika maske talimatı: Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

900 LİRA PARA CEZASI

Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika maske talimatı: Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira
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