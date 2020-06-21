PKK'nın alçak saldırısında 4 işçi şehit düşmüştü! Geriye yetim çocuklar ve acı hikayeleri kaldı

'3 ÇOCUĞUM ŞEHİT EDİLDİ'



Baba Davut Eruglu da oğlunun bayramdan sonra çalışmaya gittiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"1 yıl önce askerden geldi. Hiçbir durumumuz, gelirimiz yok. Daha önce benim amcamın oğlu da PKK terör örgütü tarafından şehit edildi. Şimdi oğlum şehit oldu. Yeğenim Hacı Atilla da oğlum ile beraber şehit oldu. Böylece, PKK terör örgütü tarafından 3 çocuğum şehit edildi. Bu Kürt meselesi değil. Eğer bu Kürt meselesi olsaydı. Bu gariban çocuklarımızı vurmazdı. Öldürmezdi. Rızıkları için oraya gidip çalışıyorlardı. Bunlar silahla çatışmaya gitmemişler, mücadele etmemişler. Benim oğlum orada çaycıydı. Yolu yapan operatörlerin çaycısıydı. Bu Kürt meselesi değil. Aklı başında hiçbir Kürt bunlara inanmaz. Bunlar acımasız. 40 senedir bunlar devletimize, milletimize bu acıyı yaşatıyorlar. Bu teröristler bizleri, çocuklarımızı, milletimizi kandırıyor. Hiç kimse bunların bir faydasını görmemiştir. Biz huzur istiyoruz. Biz böyle katliamlar istemiyoruz."



