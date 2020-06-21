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Sağlık koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte 21 Haziran corona virüs tablosu

'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki hafta 700'lere kadar düşen vaka sayısı dün açıklanan rakamlar doğrultusunda 1500'ün üstüne çıktı. Konuyla ilgili Sağlık , önemli uyarılarda bulunurken, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Koca vatandaşların merakla beklediği koronavirüs tablosunu da açıkladı! İşte rakamlar.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 20:19 Son Güncelleme: 21.6.2020 20:37 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Haziran koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte 21 Haziran corona virüs tablosu

Corona virüsü vaka sayısı geçtiğimiz hafta önemli bir artış kaydetti. Dünya genelinde bir çok ülkede ikinci dalga riski ortaya çıkarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşları corona virüsü vaka sayısını işaret ederek uyardı. Bakan Koca, vatandaşların merakla beklediği 21 Haziran koronavirüs tablosunu da açıkladı.

Son dakika: Corona virüs günlük vaka sayıları açıklandı! Türkiye güncel corona virüs tablosu | Video

21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

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Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Haziran koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte 21 Haziran corona virüs tablosu
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