Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Haziran koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte 21 Haziran corona virüs tablosu

Corona virüsü vaka sayısı geçtiğimiz hafta önemli bir artış kaydetti. Dünya genelinde bir çok ülkede ikinci dalga riski ortaya çıkarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşları corona virüsü vaka sayısını işaret ederek uyardı. Bakan Koca, vatandaşların merakla beklediği 21 Haziran koronavirüs tablosunu da açıkladı.

Son dakika: Corona virüs günlük vaka sayıları açıklandı! Türkiye güncel corona virüs tablosu | Video

21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

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