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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri açıklandı! İşte 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!

SON DAKİKA: Türkiye'de son durum ve güncel verileri açıklandı! İşte 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!

Türkiye'de vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı son durum merak edilirken son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Bu noktada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak duyurulan güncel corona virüsü vaka ve ölüm sayısı tablosu ile 21 Haziran canlı haritası merak ediliyor. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de corona vaka, ölüm, entübe ve iyileşen hasta sayısı hakkında bir açıklama yaptı ve 20 Haziran güncel verileri paylaştı. Peki, 20 Haziran koronavirüsü Türkiye vaka ve ölü sayısı son durum kaç oldu? İşte, Türkiye'de corona virüsü ölü, vaka sayısı ve iyileşen hastalar ile ilgili son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 21.6.2020 08:29 Son Güncelleme: 21.6.2020 08:30 ABONE OL
Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!

haberleri... Ülkemize güncel verileri ve günlük tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, 20 Haziran Türkiye'de son durum ve vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı merak ediliyor.

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLEN VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI 20 HAZİRAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Haziran 2020 Cumartesi gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, günlük tabloyu da kamuoyuna duyurdu.

Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.

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SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI HARİTASI İLE CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI TABLOSU

Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? Haberimizden, 20 Haziran Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 20 HAZİRAN

Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:

Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 19 HAZİRAN

İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.

Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE SON DURUM - 18 HAZİRAN

Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:

Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.

Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!

17 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK TABLO

Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.

Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!

Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.

Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!

İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları;

Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.

Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!

Gün gün veriler şu şekilde...

Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
Son dakika haber: Bakan Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri paylaştı! 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü son durum ve güncel verileri açıklandı! İşte 20 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı!
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