Son dakika haberleri: 21 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı bitti mi, bugün son mu?

Son dakika haberleri... Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Bu sorunun yanıtı, 21 Haziran 2020 Pazar günü en çok araştırılanlarda arasında öne çıkıyor. Hafta içerisinde İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar ve yayımlamış olduğu genelgeye göre, dün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava katılacak öğrenciler için uygulanan sokağa çıkma yasağı kararı, 81 ilde sorunsuz bir şekilde sona erdi.
Durum böyle olunca, '21 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı var mı, bitti mi?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Zira, vatandaşlar, 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri duyuruldu. İlgili genelge, vatandaşların yanıtını aradığı '21 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı var mı, bugün son mu?' sorusuna da cevap niteliği taşıyor.
İşte, son dakika gelişmeleri ve sokağa çıkma yasağı genelgesi;
21 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı uygulaması olmayacak. Sınırlı kısıtlama LGS ve YKS günlerinde yapılacak.
İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 ile YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.
Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;
LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,
LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,
YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,
YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,
YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak…
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.
Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.