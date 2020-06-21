Son dakika haberleri: 21 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı bitti mi, bugün son mu?

Son dakika haberleri... Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Bu sorunun yanıtı, 21 Haziran 2020 Pazar günü en çok araştırılanlarda arasında öne çıkıyor. Hafta içerisinde İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar ve yayımlamış olduğu genelgeye göre, dün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava katılacak öğrenciler için uygulanan sokağa çıkma yasağı kararı, 81 ilde sorunsuz bir şekilde sona erdi.

21 HAZİRAN BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Durum böyle olunca, '21 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı var mı, bitti mi?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Zira, vatandaşlar, 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri duyuruldu. İlgili genelge, vatandaşların yanıtını aradığı '21 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı var mı, bugün son mu?' sorusuna da cevap niteliği taşıyor.

İşte, son dakika gelişmeleri ve sokağa çıkma yasağı genelgesi;