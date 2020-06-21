Son dakika | Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni haber! Terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Son dakika haberi... Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait silah mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilmeye devam ediliyor. MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 200'den fazla malzemenin imha edildiğini açıkladı.

Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi.https://t.co/HPKOajtt8H pic.twitter.com/YL9D8WMdu5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2020

MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

İNLERİNE GİRİLİYOR

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'lı teröristlerin inlerine girilmeye devam ediliyor.

Kahraman Komandolarımız tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde;

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Pençe Kaplan Operasyonu görüntüleri | Video

- 1 adet RPG-7 silahı

- 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği,

- 1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı,

- 1 adet telsiz düzenekli EYP,

- Uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü, infilaklı fitil)

- 1 Adet telsiz,

- 1 adet dürbün,

- 2 adet termal şemsiye

ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirilerek bulundukları sığınaklarla birlikte METİ Timlerimizce imha edildi.