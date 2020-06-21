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| Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni haber! Terör örgütü 'ya büyük darbe

haberi... Milli Savunma Bakanlığı () Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili yeni haberi duyurdu. MSB, "1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi." dedi.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 17:03 Son Güncelleme: 21.6.2020 17:35 ABONE OL
Son dakika | Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni haber! Terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Son dakika haberi... Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait silah mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilmeye devam ediliyor. MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 200'den fazla malzemenin imha edildiğini açıkladı.

MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'lı teröristlerin inlerine girilmeye devam ediliyor.

Kahraman Komandolarımız tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde;

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- 1 adet RPG-7 silahı
- 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği,
- 1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı,
- 1 adet telsiz düzenekli EYP,
- Uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü, infilaklı fitil)
- 1 Adet telsiz,
- 1 adet dürbün,
- 2 adet termal şemsiye

ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirilerek bulundukları sığınaklarla birlikte METİ Timlerimizce imha edildi.

MSB yeni görüntüleri paylaştı! Komandolar sınır ötesine böyle geçti

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Son dakika | Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni haber! Terör örgütü PKK'ya büyük darbe
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