A Haber'de tek tek deşifre edildi: FETÖ'nün "Beyin Takımı" nasıl gizleniyor? | Video

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) mensup şahısların yakalanması için yurt içinde ve yurt dışında büyük çaba sarf ediliyor.

Terör örgütü mensup ve sempatizanlarının yakalanmasına yardımcı olmak için vatandaşları teşvik etmek amacıyla yayınlanan 'Terörden Arananlar Listesi'nde şahıslar 5 ayrı kategoride değerlendiriliyor.

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TERÖR İHBAR HATTI: ALO 140

Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri şeklinde kategorilere ayrılan terör yanlılarının bulunmasında vatandaşlar da rol oynayabiliyor. Söz konusu şahısların yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlar, yakalanan terör yanlısının bulunduğu kategoriye göre ödül alıyor. Vatandaşlar Alo 140 Terör İhbar Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabiliyor.

Terör yandaşlarının yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlara; terör yandaşı kırmızı kategorideyse 10 milyon liraya kadar, mavi kategorideyse 3 milyon liraya kadar, yeşil kategorideyse 2 milyon liraya kadar, turuncu kategorideyse 1 milyon liraya kadar ve gri kategorideyse ise 500 bin liraya kadar ödül veriliyor. Ayrıca, ödül miktarı her yıl güncelleniyor.

KIRMIZI LİSTEDE ÖRGÜT ELEBAŞI VE 41 FETÖ'CÜ VAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın sitesinde güncel olarak yayınlanıyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla her geçen daha fazla terörist etkisiz hâle getiriliyor.

Listelerde 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisaklı olan birçok isim de aranıyor. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 41 kişi ise 'Kırmızı Liste'de aranıyor.

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MAVİ LİSTE DE AÇIKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. Listede 22 isim bulunurken aralarında örgütün azılı mensuplarından Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı.