FETÖ'cüleri ziyarette rekora koştular! ODA TV'cilerin avukatları ile ilgili çarpıcı detaylar...

Libya'da şehit düşen Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını ile ailelerini ifşa eden ve yürütülen soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderilen Oda TV çalışanları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatları ile ilgili skandal bir gerçek patlak vermişti. ODA TV'cilerin avukatları Hüseyin Ersöz, Serkan Günel ve Kâzım Yiğit Akalın'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün finans ayağının çok kritik isimleri olan zengin iş adamlarının müdafileri olduğu belirlenmişti.

Şimdi ise avukatlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ersöz, Günel ve Akalın'ın 'FETÖ'cüleri Silivri Cezaevi'nde sık sık ziyaret ettiği belirlendi.

KAVURMACI'YA ERSÖZ'DEN 79 ZİYARET

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı bilgilere göre Avukat Hüseyin Ersöz, TUSKON davasında yargılanarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ömer Faruk Kavurmacı'yı 2017 yılında 12 kez, 2018 yılında 30 kez, 2019 yılında 31 kez, 2020 yılının ilk 6 ayında ise 6 kez ziyaret etti. Ersöz'ün 3,5 yıl içerisinde FETÖ sanığı Kavurmacı'ya 79 ziyaret gerçekleştirmesi dikkat çekti.

FETÖ'CÜ GENERALE ZİYARET

Yine ODA TV'cilerin avukatlarından Serkan Günel'in de FETÖ'cüleri ziyaret listesi kabarık çıktı. Günel'in FETÖ'nün darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturmasında tutuklanan Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı sanık eski tümgeneral Haluk Şahar'ın avukatlığını yaptığı, sanığa Silivri Cezaevi'nde iken çok sayıda ziyarette bulunduğu belirlendi. Buna göre Günel, 2016 yılında 9 kez ziyaret ettiği Şahar'ın görüşüne 2017 yılında 3 kez gitmiş. Şahar'ın 2019 yılında tahliye olduğu biliniyor. Günel ayrıca FETÖ sanığı Kavurmacı'yı da 2018 yılında 1 kez ziyaret etti.

Oda TV'cilerin diğer avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın ise ziyaret listesi diğer iki isme göre daha da kabarık çıktı. Akalın'ın avukatlıklarını yaptığı FETÖ'den yargılanan Akfa Holding sahipleri Fatih ve Ferhat Aktaş'ı Silivri'de neredeyse hiç yalnız bırakmadığı anlaşıldı.

Akalın'ın Fatih Aktaş'ı 2018 yılında 16 kez, 2019 yılında ise 43 kez ziyaret ettiği belirlendi. Ferhat Aktaş'ı ise 2018 yılında 1 kez, 2019 yılında ise 33 kez ziyaret ettiği tespit etti. Akfa Holding Davası sanığı Murat Sungurlu'yu da 2019 yılında 2 kez gördüğü anlaşıldı.

AKALIN, ERSÖZ'Ü GEÇTİ

Akalın'ın diğer iki avukat arkadaşı gibi Ömer Faruk Kavurmacı'yı es geçmediği görüldü. Hatta Kavurmacı ziyaretlerinde Hüseyin Ersöz'ü geçtiği anlaşıldı. Akalın'ın Kavurmacı'yı 2017 yılında 9 kez, 2018 yılında 43 kez, 2019 yılında ise 38 kez, 2020'nin ilk 6 ayında ise 12 kez ziyaret ettiği belirlendi. Böylece Akalın, 3,5 yılda Kavurmacı'yı 102 kez ziyaret ederek dikkat çekti.

HANGİ FETÖ'CÜLERİN MÜDAFİİLİĞİNİ YAPTILAR?

Bilindiği gibi, 3 avukatın FETÖ'cü zengin işadamlarının vekilliğini üstlendikleri ortaya çıkmıştı. Günel'in FETÖ sanıklarından TAYAŞ Gıda'nın patronu Kazım Taycı'nın, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile üye şirketlerine yönelik 46 şüphelinin yer aldığı davanın sanıklarından Mehmet Zenginer'in, Borsa İstanbul'daki yapılmasıyla ilgili dosyasındaki Mustafa Baltacı'nın avukatlığını üstlendiği öğrenilmişti.

Avukat Kâzım Yiğit Akalın, FETÖ'den yargılanan Akfa Holding sahipleri Fatih ve Ferhat Aktaş'ın,

FETÖ'den yargılanan tekstilci işadamları Bünyamin Gülçek ve Adil Gülçek'in, TUSKON davası sanıklarından Ömer Faruk Kavurmacı ile Aydınlı Grup patronu Mustafa Şevki Kavurmacı'nın avukatlığını yaptığı belirlenmişti.

Avukat Hüseyin Ersöz'ün ise İzmir'deki FETÖ'nün 'Babalar Grubu'ndan oldukları ortaya çıkan işadamı Abdullah Kavuk'un, FETÖ'nün Dünya Pazarlama dosyasında sanıklar; Nurfan Kartal, Sefa Uysal, Müfit Salman, Hüseyin Gün, İhsan Eren ve Metin Erdoğan'ın avukatlığını yaptığı anlaşılmıştı. Ersöz aynı zamanda Kazım Yiğit Akalın ile birlikte Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatlığını da üstlendiği, FETÖ'den yargılanan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete'yi de gözaltına alındıktan sonra sorgu aşamasında savunduğu belirlenmişti.

Hüseyin Ersöz'ün, FETÖ ile alakalı, "O kadar çok davaya müdahil oldum ve haklarında o kadar çok suç duyurusunda bulundum ki bana teklif etmeye (avukatlık) cesaret edemezler" dediği biliniyor.