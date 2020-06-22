FETÖ'nün ilk kalkışması MİT kumpası hakim karşısında... Çarpıcı detaylar iddianamede

15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör eylemini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), hükümeti devirmek için açıktan giriştiği ilk operasyon olarak değerlendirilen 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasında, hakkında dava açılan sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor. 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırarak kumpas kurdukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 14'ü firari 34 sanığın yargılanmasına bugün Silivri'de başlanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, 7 Şubat 2012 tarihli MİT kriziyle ilgili 2011 yılı sonbaharında, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dizi konsültasyon yaptırdığı ve ameliyat için gün alındığı belirtilerek, bu durumu fırsat bilen FETÖ'nün ilk etapta stratejik hedef olarak görülen MİT Müsteşarı Hakan Fidan için hazırlanan planı yürürlüğe koyduğu ifade ediliyor.

HAİN PLAN BAŞKAN ERDOĞAN'IN KRİTİK KARARIYLA BOZULDU

Fidan'ın gözaltına alınması durumunda "emri Başbakan'dan aldığı" algısıyla Erdoğan'ın ve hükümetin istifaya zorlanması ve hatta devrilmesinin planlandığı anlatılarak, bu kurgu ve kumpas soruşturmasının, istihbarat görevlileri hakkında soruşturmaların izne bağlanması sistemine geçilmesi ve Erdoğan'ın ameliyata geç girmesiyle bozulduğu ve önlendiği vurgulanıyor.

ADIM ADIM 7 ŞUBAT KUMPASINA

İddianamede, "FETÖ'nün seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüsü" olarak değerlendirilen kumpasın öncesi ve sonrasındaki kronoloji şöyle sıralanıyor:

29 Ocak 2009: O tarihte başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Davos'ta "One minute" çıkışını yaptı.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan, Ocak-Şubat 2010'da ilk kez Oslo görüşmelerine katıldı.

4 Mart 2010: Brüksel'de Adem Uzun, ses kayıtlarıyla birlikte gözaltına alındı.

10 Nisan 2010: Fidan ABD'deki İran nükleer görüşmelerine Türkiye'nin Şerpa'sı olarak katıldı.

16 Nisan 2010: Fidan, MİT Müsteşar Yardımcılığına getirildi.

24 Mayıs 2010: Hakan Fidan, MİT Müsteşarı oldu.

31 Mayıs 2010: İsrail Mavi Marmara gemisine saldırdı. Haziran ayında da Haaretz gazetesinde, "Mossad'ın Hakan Fidan'ın atanmasından rahatsız olduğu" yönünde haberler çıktı.

1 Ağustos 2010: İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan'ın İran'a bilgi sızdırma ihtimalinden bahsetti.

12 Haziran 2011: Türkiye genel seçimleri yapıldı, AK Parti yüzde 46,66 oy oranıyla birinci parti oldu.

14 Temmuz 2011: PKK Silvan'da silahlı saldırı gerçekleştirdi.

13 Eylül 2011: MİT yetkililerinin PKK üyeleriyle Oslo'da yaptıkları bir görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı internette yayımlandı. Yayımlanan ses kaydında, "Hakan Fidan'ın, Öcalan'la ve PKK'lılarla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve özel temsilcisi sıfatıyla görüştüğünü ifade ettiği" belirtildi.

16 Eylül 2011: Alp Kağan Polatkan, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına ses kayıtlarına dair şikayet dilekçesi sundu ve ifadesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

19 Eylül 2011: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan MİT görevlileri Hakan Fidan ve MİT Eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş hakkında şikayet dilekçesi verdi ve bu dilekçe de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

12-19 Ekim 2011: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında savcı Adnan Çimen, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıda 1 Ocak 2010'dan 12 Ocak 2011'e kadar Öcalan'ın avukatlar ile arasında yapılan görüşmelerinin ses kayıtları ve ses çözümlerini istedi, 24 Ekim'de belgeler gönderildi.

22 Kasım 2011: Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarına yönelik KCK operasyonu düzenlendi ve "polis birimlerinin örgütün bütün mail trafiğini ele geçirdiği, gözaltına alınanlar arasında avukat İrfan Dündar ve gazeteci Cengiz Kapmaz'ın da bulunduğu belirtildi.

25 Kasım 2011: İrfan Dündar serbest bırakıldı, Cengiz Kapmaz ise tutuklandı.

ERDOĞAN'IN OFİSİNE DİNLEME CİHAZI!

25-26 Kasım: Erdoğan'ın ofislerine dinleme cihazları yerleştirildi ve Erdoğan o tarihte ameliyat oldu.

5 Aralık 2011: MİT'in haber elemanı Murat Şahin yakalanıp ertesi gün tutuklandı.

19 Aralık 2011: Cumhuriyet savcıları Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gizli tanık "Bahar"ın MİT'le ilgili 49 sayfalık ifadesini aldı.

19 Aralık 2011: İstihbarat Şube Müdürlüğünce, gazeteci Mustafa Özer'in de aralarında bulunduğu 66 kişi hakkında "PKK/KCK faaliyetleri" konulu yazı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

20 Aralık 2011: PKK "basın komitesi" yapılanmasına yönelik soruşturmada çok sayıda kişi yakalandı. İstanbul'da Mustafa Özer'in aralarında bulunduğu 67 kişi gözaltına alındı.

22 Aralık 2011: Özer'in ifadesi alındı ve 23 Aralık'ta serbest bırakıldı.

26 Aralık 2011: Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Yiğit tarafından, müşteki Alp Kağan Polatkan tarafından şikayet edilen Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT görevlileri hakkındaki soruşturmanın 2011/3611 nolu sıraya kaydedilmesi ve bu numara üzerinden soruşturmaya devam edilmesi istendi.

27 Aralık 2011: MİT İstanbul Bölge Başkanlığınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına "bilgi/belge talebi" konulu yazı gönderildi.

28 Aralık 2011: Uludere olayı yaşandı, hemen ardından FETÖ'ye mensup çevreler olayın mesuliyetini MİT'e yükleyen haberler yapmaya başladı.

28-29 Aralık 2011: MİT, Başbakanlık ofislerindeki dinleme cihazlarını buldu.

29 Aralık 2011: Azadiya Velat gazetesinin imtiyaz sahibi Menderes Öner'in MİT ile ilgili ifadesi alındı.

7 Ocak 2012: Seyfettin Akın, kundaklama eylemleri yaptığı gerekçesiyle yakalandı ve MİT ile irtibatı konusunda şüpheli olarak ifadesi alındı.

11 Ocak 2012: Müşteki Alp Kağan Polatkan'ın şikayetiyle ilgili takipsizlik kararı verildi.

12 Ocak 2012: İstanbul merkezli 11 ilde 67 adres için yakalama-arama kararı verildi.

13 Ocak 2012: DTP Diyarbakır il binasında yapılan aramada, Oslo görüşmelerine ait ses kayıtlarının bulunduğu harddiskin ele geçirildiği belirtildi.

13 Ocak 2012: Savcı Sadrettin Sarıkaya imzasıyla 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

16 Ocak 2012: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı müştekiler Alp Kağan Polatkan ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın şikayet dilekçelerinin aynı evrakta soruşturulmasına karar verdi.

27 Ocak 2012: Savcı Sarıkaya TEM'e gönderdiği yazıda, "PKK'ya yönelik çalışmalar kapsamında bir kısım devlet görevlileriyle ilgili gizli tanıklarla soruşturma şüphelileri Cengiz Kapmaz, İrfan Dündar, Mustafa Özer ve Menderes Öner'in önemli beyanlarda bulunduklarını" belirterek gerekli araştırmanın yapılmasını istedi.

31 Ocak 2012: Bazı MİT yetkililerinin kullandıkları telefon hatları tespit edildi ve 3 ay süreyle dinlenilmesi kararı alındı.

3 Şubat 2012: DTP Diyarbakır il binasında ele geçirilen harddisk, Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğüne imaj alınması maksadıyla gönderildi.

4-5 Şubat 2012: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, harddiskte yer alan ses kayıtlarının çözümünü yaptı.

7 Şubat 2012: Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile istihbarat çalışanları Yaşar Hakan Yıldırım ve Hüseyin Emre Kuzuoğlu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Devlete Operasyon (7 Şubat) (1)

9 Şubat 2012: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen imzasıyla 22 kişinin dilekçesine ilişkin dosya ile Alp Kağan Polatkan ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan tarafından verilen dilekçeye konu soruşturmaların birleştirilmesine karar verildi.

10 Şubat 2012: Kolluk birimleri, MİT personeli Hüseyin Emre Kuzuoğlu ve Yaşar Hakan Yıldırım'ın yakalanması amacıyla MİT Bölge Başkanlığına (Beşiktaş) gitti.

10 Şubat 2012: Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen talimat yazısı doğrultusunda MİT Müsteşarı Hakan Fidan şüpheli olarak Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen tarafından telefonla ifadeye çağrıldı.

10 Şubat 2012: Savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adem Özcan imzasıyla MİT görevlileri hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

11 Şubat 2012: MİT görevlilerini ifadeye çağıran Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya soruşturmadan alındı.

13 Şubat 2012: Cumhuriyet Savcısı Adem Özcan imzasıyla MİT'e gönderilen yazıda, Mustafa Özer, Menderes Öner, Seyfettin Akin, Cengiz Kapmaz, Murat Şahin'in kurumla ilişkileri ve irtibatlarının bulunup bulunmadığı, yardımcı istihbarat elemanı/haber elemanı gibi bir görevlilerinin olup olmadığı soruldu.

13 Şubat 2012: Savcı Bilal Bayraktar imzasıyla Emre Taner, Fatma Afet Güneş, Hakan Fidan, Hüseyin Emre Kuzuoğlu ve Yaşar Hakan Yıldırım'ın "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçu açısından evrakın soruşturma defterinin 2012/483 sayılı numarasına ayrıldı.

13 ŞUBAT 2012: fıratnews.com isimli internet sitesinde Zübeyir Adar'ın "PKK-MİT görüşmeleri polis sızdırdı" konulu haberin tespit tutanağı yapıldı.

17 Şubat 2012: MİT Kanunu TBMM'de değiştirildi ve soruşturma izni Başbakanın iznine bağlandı.

18 Şubat 2012: MİT görevlileri hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

22 MART'TA TAKİPSİZLİK

20 Şubat 2012: Savcı Bilal Bayraktar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıda MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadesinin alınmasına ilişkin talimatın iade edilmesi istendi.

23 Şubat 2012: Soruşturma belgeleri, fezleke ve ekleri 5 torba içerisine 23 klasör olarak Başbakanlığa gönderildi.

11 Nisan 2012: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen imzasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, soruşturma için Başbakanlıktan izin alınıp alınmadığı soruldu.

18 Mayıs 20120: Savcı Bayraktar, Başbakanlık'tan izin talebinde bulunulduğunu bildirdi.

14 Eylül 2012: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, dosya hakkında yetkisizlik kararı verildiği ve dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi, soruşturma dosyasının kısıtlanmasına karar verildi.

30 Ocak 2013'te Başbakanlık, MİT görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verdi.

22 Mart 2013'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT görevlileri hakkında takipsizlik kararı verdi.