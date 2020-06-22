Müzedeki çukura düştü! Arkeoloji müzesinde çukura düşüp, ayağını kırdı

Filiz Y., her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzecilik Haftası'nda arkadaşlarıyla beraber Fatih'te bulunan Arkealoji müzesine gitmeye karar verdi.

Genç kadın Fatih ve etrafındaki tarihi yerleri gezdikten sonra akşam saatlerinde müzeye giriş yaptı.

MÜZEDE ÇUKURA DÜŞTÜ

Müzedeki duvarda yer alan eserlerin önünde 5-6 cmlik boşluk kırmızı hat veya çiçek saksıları vardı. Yılmaz, eserlerin önündeki çukuru görmedi ve eserleri izlediği bir anında boşluğa düşerek ayağını kırdı.

Hastanede tedavi altına alınan genç kadın, olayla ilgili şikayetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran genç kadın, müze yetkililerinin olayda ihmali olduğunu iddia etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikayet dilekçesinde, 'Müzenin içerisinde yeterli aydınlatma olmadığı gibi çukurların olduğunu da gösteren herhangi bir işaret ya da uyarı levhası yoktu. Aylarca yürüyemedim. Müze yetkililerinin ihmali beni psikolojik ve fiziksel olarak çok hırpaladı. Ambulansla hastaneye gittiğimde bu müzede daha öncede bu tür vakaların olduğunu duydum. Benim yaralanmama neden olan yetkililerden şikayetçiyim' ifadelerini kaydetti. Yılmaz'ın şikayeti sonrası savcılık tarafından oalyla ilgili soruşturma başlatıldı.