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’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

'ta etkili olan sağanak yağmurun ardından ilçede bulunan bazı dereler taştı. İlçede bir midibüsün üzerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekledi. Sele kapılan bir kadın kabusu yaşarken vatandaşlar yardımına koştu. İşte 'dan çarpıcı görüntüler...

Giriş Tarihi: 23.6.2020 17:06 Son Güncelleme: 23.6.2020 17:59 ABONE OL
Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı 'da sağanak yağmur etkili oldu. 'ta etkili olan şiddetli yağmur taşkınlara neden oldu.

MİDİBÜSTE MAHSUR KALDILAR

İlçede bir su kanalının taşması sonucu birçok ev su altında kadı. Bir sokak üzerinde ise midibüsün içerisinde bulunanlar mahsur kaldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk kurtarılarak hastaneye sevk edildi" denildi

Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

EMNİYET MÜDÜRÜ DE İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Ayrıca Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 'ta sel baskının yaşandığı yere geldi. Aktaş, incelemelerde bulunuyor.

10 KİŞİ ZOR DURUMDA MAHSUR KALDI

Yolcular, sel sularının midibüsün yarısına kadar çıkması üzerine midibüsün üstünde bulunan pencereden yukarı çıktı. Mahsur kalan yaklaşık 10 kişi kurtarılmayı bekledi

Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

İTFAİYE HAREKETE GEÇTİ

'ta bodrum katta mahsur kaldığı iddia edilen bir kişi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

BODRUM KATLARI SU BASTI

Esenyurt Pınar Mahallesi 1272 sokakta bodrum katı su bastı. Çevredeki vatandaşlar ev sahibi olan yaşlı bir kadının içeride mahsur kaldığını iddia etti.

Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Evin camlarını kırmaya çalışan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kaldığı iddia edilen kişi kurtarmak için adeta seferber oldu. Bodrum katın korkulukları kesen itfaiye ekipleri, içeride olduğu iddia edilen kişiye ulaşmaya çaltı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

Meteoroloji ve AKOM 'u etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda dün sarı alarm vermişti. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak etkili oldu.

HORTUM OLUŞTU

Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluşurken kentin bazı kesimlerinde de dolu yağışı etkili oldu.

Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

Çatalca'da hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Hadımköy'de ise çatılar uçuştu.

Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

Kent genelinde sağanak dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluşurken bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

Vatandaşlar dolu yağışlarından araçlarına sığındı.

Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

ÜSKÜDAR'DA ÇOK ETKİLİ

Sağanak özellikle Üsküdar'da çevresinde kendisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü.

Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

Otomobiller ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.

Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

Çengelköy'de şiddetli bir şekilde dolu yağışının etkili olduğu görüldü.

Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

Son dakika: İstanbul'da bodrum kattakilerin boğulmaktan son anda kurtarılma anı kamerada | Video

Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!
Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

Son dakika: İstanbul'da sele kapılan kadının boğulmaktan son anda kurtarılma anı kamerada | Video

Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!
Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!
Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!
Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!
Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!
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Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!
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