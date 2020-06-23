Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu. Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmur taşkınlara neden oldu.
MİDİBÜSTE MAHSUR KALDILAR
İlçede bir su kanalının taşması sonucu birçok ev su altında kadı. Bir sokak üzerinde ise midibüsün içerisinde bulunanlar mahsur kaldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk kurtarılarak hastaneye sevk edildi" denildi
EMNİYET MÜDÜRÜ DE İNCELEMELERDE BULUNUYOR
Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Esenyurt'ta sel baskının yaşandığı yere geldi. Aktaş, incelemelerde bulunuyor.
10 KİŞİ ZOR DURUMDA MAHSUR KALDI
Yolcular, sel sularının midibüsün yarısına kadar çıkması üzerine midibüsün üstünde bulunan pencereden yukarı çıktı. Mahsur kalan yaklaşık 10 kişi kurtarılmayı bekledi
İTFAİYE HAREKETE GEÇTİ
Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kaldığı iddia edilen bir kişi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
BODRUM KATLARI SU BASTI
Esenyurt Pınar Mahallesi 1272 sokakta bodrum katı su bastı. Çevredeki vatandaşlar ev sahibi olan yaşlı bir kadının içeride mahsur kaldığını iddia etti.
VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Evin camlarını kırmaya çalışan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kaldığı iddia edilen kişi kurtarmak için adeta seferber oldu. Bodrum katın korkulukları kesen itfaiye ekipleri, içeride olduğu iddia edilen kişiye ulaşmaya çaltı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Meteoroloji ve AKOM İstanbul'u etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda dün sarı alarm vermişti. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak etkili oldu.
HORTUM OLUŞTU
Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluşurken kentin bazı kesimlerinde de dolu yağışı etkili oldu.
Çatalca'da hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Hadımköy'de ise çatılar uçuştu.
Kent genelinde sağanak dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluşurken bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
Vatandaşlar dolu yağışlarından araçlarına sığındı.
ÜSKÜDAR'DA ÇOK ETKİLİ
Sağanak özellikle Üsküdar'da çevresinde kendisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü.
Otomobiller ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.
Çengelköy'de şiddetli bir şekilde dolu yağışının etkili olduğu görüldü.