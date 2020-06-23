Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu. Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmur taşkınlara neden oldu.

MİDİBÜSTE MAHSUR KALDILAR

İlçede bir su kanalının taşması sonucu birçok ev su altında kadı. Bir sokak üzerinde ise midibüsün içerisinde bulunanlar mahsur kaldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk kurtarılarak hastaneye sevk edildi" denildi