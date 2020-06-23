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Cumhurbaşkanı 'dan skandal açıklaması!

Cumhurbaşkanı Emmanuel Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile olan basın toplantısı sırasında skandal açıklamaları yaptı. Macron, "Türkiye'nin 'da üstlendiği role müsaade etmeyiz" diyerek Türkiye'nin Libya'da Hafter'e karşı savaş veren meşru hükümete verdiği destek karşısında küstah bir çıkış yaparken, darbeci Sisi’ye de destek verdi. Macron konuşmasının devamında da daha da ileri giderek Türkiye’yi tehdit etti.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 10:40 Son Güncelleme: 23.6.2020 10:54 ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan skandal Türkiye açıklaması!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, toplantıda Türkiye'nin Libya'da Hafter'e karşı savaş veren meşru hükümete verdiği destekten rahatsızlık duyduğunu ifade ederek skandal ifadeler kullandı.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

Macron, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile olan basın toplantısı sırasında Macron şu sözleri sarf etti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça Türkiye'nin Libya'da bugün çok tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin konferansında altına girdiği bütün taahhütleri çiğnediğini söyledim." Macron konuşmasının devamında Türkiye'yi tehdit ederek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye tavrımız sert olacak."

DARBECİ SİSİ'YE DESTEK VERDİ

Türkiye'nin Libya'da Hafter'e karşı savaş veren meşru hükümete verdiği desteğe karşı çıkan Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Libya'ya müdahale etmeye hakkı olduğunu belirten sözleri sorulunca, "Sisi'nin, sınıra doğru askerlerin gelmesi nedeniyle endişelenmesi meşrudur" dedi.

REUTERS: TÜRK ASKERİ MISIR SINIRINDA DEĞİL

Reuters ise Macron'un sözlerine dair haberinde Türk askerlerin Mısır sınırına yakın bir konumda yer almadığını aktardı.

ACİL ATEŞKES İSTEDİ

Macron bu açıklamalarından sonra kendi sosyal medya hesabından Libya için acil ateşkes istediğini belirtti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan skandal Türkiye açıklaması!
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