İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşsizlik ödeneği ne kadar devam edecek?

Koronavirüsü salgını süresince vatandaşların en az zarar ile bu durumu atlatabilmesi için 3 ay süreli işten çıkarma yasağı getirilmişti. Böylelikle, çalışanların hakkı korunmuş ve işsizliğin önüne geçilmişti. İşten çıkarma yasağının bitmesine az bir süre kala konuya yönelik araştırmalar da artış gösterdi. Bu noktada, 'İşten çıkarılma yasağı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

17 Nisan tarihinde getirilen işten çıkarma yasağı, 17 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek; ancak bu konuya yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bir açıklama yapıldı.

İŞTEN ÇIKARILMA YASAĞI UZATILDI MI?

İşten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "Fesih kısıtı uzatılacak. Şu an yeni normale alışırken işverenimizi desteklemek ve işçimizi korumak anlamında bir 3 ay daha uzatacağız inşallah Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle." diye konuştu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR DEVAM EDECEK?

İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.