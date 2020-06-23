Kaftancıoğlu’nun kirli sicili

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE DE TWEETLERİ VAR

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kaftancıoğlu skandal paylaşımlarını yine yapmıştı. Darbe gecesi attığı tweette "Tekbir getirerek boğaz kerek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belesinizi versin!" demişti. Hatta Kaftancıoğlu bir iletisinde "Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek ne yapacağız şimdi?" diyebilmişti. Daha sonra ise 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde attığı tweetlerle ilgili canlı yayında "Ben attım ve doğrudur. Bugün de ne kadar haklı olduğumu görüyorum" demişti.