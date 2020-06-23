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Son dakika haberleri: Bu hafta sonu 27 28 Haziran'da var mı? Hafta sonu YKS ve sokağa çıkma yasağı saatleri

Son dakika haberi… Bu hafta sonu YKS’nin yapılacağı Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak. Bilim Kurulu tavsiye kararı ile getirilen yasağa ilişkin detaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kamuoyuna duyuruldu. Duyuruda YKS sınav saatlerinde adayların hiçbir olumsuzlukla karşılaşmaması adına sokağa çıkma yasağı için belirlenen saat aralığı belirtildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerine yönelik son dakika haberi…

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Son dakika haberleri: Bu hafta sonu 27 28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu YKS ve sokağa çıkma yasağı saatleri

Corona virüs salgınında yasaklar yerini tedbirlere bırakırken Bilim Kurulu tavsiye kararı ile YKS ve LGS günlerinde kısmi uygulamasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yayımladığı son dakika genelgesi ile, yasağın uygulanacağı saatleri bildirdi. LGS, geçtiğimiz hafta sonu ile birlikte geride kalırken önümüzde hafta sonu YKS'nin yapılacağı günlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması söz konusu olacak. Peki YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, kaçta bitecek? Sokağa çıkma yasağı saatlerine ilişkin son dakika haberi…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü belirlenen saat aralıklarında kısıtlama uygulanmıştı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise Pazartesi ile beraber milyonların gündemine geldi. Buna göre; YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

Son dakika haberleri: Bu hafta sonu 27 28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu YKS ve sokağa çıkma yasağı saatleri

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

tarafınca yayımlanan genelgeye göre; 81 ilde uygulanacak olan kısıtlama 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak olup genelge içerisinde yer alan saatler arasında uygulanırken sınavına girecek öğrenci ve veliler kısıtlamadan muaf tutulacak…

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şöyle;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

Son dakika haberleri: Bu hafta sonu 27 28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu YKS ve sokağa çıkma yasağı saatleri

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;

YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,

YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak…

Son dakika haberleri: Bu hafta sonu 27 28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu YKS ve sokağa çıkma yasağı saatleri

LGS ve sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

YKS ülke genelinde yapıldığından kısıtlama 81 ilde uygulanıyor…

Son dakika haberleri: Bu hafta sonu 27 28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu YKS ve sokağa çıkma yasağı saatleri
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Son dakika haberleri: Bu hafta sonu 27 28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu YKS ve sokağa çıkma yasağı saatleri
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