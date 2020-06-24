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Kıran'dan Kudüs'teki tabelasının sökülmesine tepki

, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yapımı ve onarımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının () sağladığı fonla tamamlanan Müslümanlara ait duvarındaki TİKA'ya ait tabelaların polisi tarafından sökülmesine tepki göstererek, "Tarihsel ve kültürel mirasa gösterilen bu saygısızlığa uluslararası toplum gereken cevabı vermelidir." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 13:58 Son Güncelleme: 24.6.2020 13:58 ABONE OL
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Kudüs'teki TİKA tabelasının sökülmesine tepki

Kıran, Twitter hesabından, Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı'nın duvarlarındaki TİKA'ya ait tabelaların bu sabah İsrail polisi tarafından sökülmesi görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"O tabelaları sökebilirsiniz ama ümmetin gönlündeki Türkiye sevgisini asla sökemeyeceksiniz. Tarihsel ve kültürel mirasa gösterilen bu saygısızlığa uluslararası toplum gereken cevabı vermelidir. O balyoz sadece TİKA'mızın tabelasına değil insanlığın kalbine indirilmiştir."

TİKA tabelası 2010'dan bu yana mezarlıkta asılı duruyordu.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Kudüs'teki TİKA tabelasının sökülmesine tepki
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