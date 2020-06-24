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’cülerin askeri öğrencilere kumpas talimatı ortaya çıktı: “İti ite kırdırın”

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri ()’ndeki yapılanmasında kendilerinden olmayan askeri öğrencileri okuldan uzaklaştırmak için verilen örgütsel talimatlar ortaya çıktı. Hain darbe girişimine katılan bir komutanın bilgisayarından çıkan belgede ’cü olmayan öğrencilere yapılan kumpasın talimatı ele geçirildi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 24.6.2020 09:59 Son Güncelleme: 24.6.2020 10:03 ABONE OL
FETÖ’cülerin askeri öğrencilere kumpas talimatı ortaya çıktı: “İti ite kırdırın”

Talimatta 'iti ite kırdırın' diyerek askeri öğrencinin okuldan nasıl atılması gerektiği tek tek anlatıldı. Bu talimatlar ile FETÖ'nün hedefindeki öğrencilerin üst amirleri ile karşı karşıya getirilip disiplinsizliklerin abartıldığı belirlendi. Bu şekilde öğrencilerin 'sıfırlamak' adı verilen metotla meslekten ayrılmaya zorlandığı anlaşıldı.

FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasında kendilerinden olmayan askeri öğrencileri nasıl okuldan uzaklaştırdıkları ortaya çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan bir komutanın bilgisayarından çıkan belgede 'iti ite kırdırın' diyerek FETÖ'cü olmayan bir askeri öğrencinin okuldan nasıl atılacağı tek tek anlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kara Harp Okulu'nda bir dönem Anafartalar Tabur Komutanlığı görevini de yapan E.K.'nın 15 Temmuz 2016 günü askeri darbede Siirt'te görevli olmasına rağmen Ankara'ya gelip FETÖ adına görev üstlendiği belirlendi. E.K.'nın kara harp okulu öğrencilerini Genelkurmay Başkanlığı binasına helikopterlerle götürüp sivil halka karşı bu öğrencileri kullandığının tespit edildiği ve hakkında dava açıldığı öğrenildi.

Şüpheli E.K.'nın bilgisayarına el konulup inceleme yapıldı. Bu inceleme sırasında 21 Kasım 2010 tarihinde oluşturulmuş skandal bir belgeye rastlandı. Bu belgede kara harp okulundaki FETÖ'den olmayan personelin nasıl okuldan uzaklaştırılacağı ile ilgili açıklamalara yer verildiği saptandı. Kara harp okulundaki öğrencilerin şekillendirme başlığı altında hangi yöntemlerle okuldan uzaklaştırılacağının açık açık yazıldığı anlaşıldı.

"DEVRİLMEYECEK AĞAÇ YOKTUR"

Örgütsel talimatta, TSK içerisinde güç dengesinin mevcut olduğu, karşı taarruz şartlarının oluştuğu, fırsat doğduğu, işin tamama erdirilmesi için şekillendirmeye başvurulmasının anlatıldığı kaydedildi. Talimatta, 'devrilmeyecek ağaç yoktur' denilerek okuldan herkesin disiplin hükümleri işletilerek atılabileceğinin belirtildiği, 'kişilerin istenirse fıtratı bile değişir' denilerek örgütte olmayanlara bakışın genel olarak ortaya konduğu belirlendi.

SKANDAL İFADE

Menfi kişilerin zor kullanılarak 'it ite kırdırılmalıdır' ifadeleri ile okul içerisinde FETÖ'nün öğrencileri bu örgüte kazandırma metotlarına yer verildiği saptandı. Sıfırlamak ifadesinin tanımlandığı, kişileri meslekten ayrılmaya zorlamak için elverişli bir ortam hazırlamaya sıfırlamak dendiği belirtildi. Hedef personelin üst amirlerle karşı karşıya getirilmesi, disiplinsizliklerin abartılması, okuldan ayrılmayla ilgili disiplin hükümlerinin işletilme tekniklerinin açık açık anlatıldı.

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FETÖ’cülerin askeri öğrencilere kumpas talimatı ortaya çıktı: “İti ite kırdırın”
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