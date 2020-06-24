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MSB'den son dakika açıklaması! 1 şehidimiz var

'ndan son dakika açıklaması geldi. -Açıklamada "23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 08:55 Son Güncelleme: 24.6.2020 09:28 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması! 1 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı Yüksekova'da İran sınırından yapılan hain saldırıda 1 askerimizin şehit olduğunu belirtti.

MSB açıklamasında "23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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MSB'den son dakika açıklaması! 1 şehidimiz var
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