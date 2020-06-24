Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan yeni kanun teklifi ile ilgili flaş açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yeni kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Muş, teklifin 34 maddeden ıoluştuğunu söyledi. Muş, teklifin içeriklerini anlattı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun tütün tüketimi ve üretimi ile ilgili sözlerinin gerçeği yansıtmadığını bildiren Muş, " 'Vatandaş tütün aldı, sardı, ceza yiyecek' diyor. Böyle bir şey yok. Bunu ticari faaliyet olarak yapıyorsa suçu var. İçmek için yapıyorsa bunda bir ceza söz konusu değil." dedi

Taklit ürünlere ilişkin ise cezaların artırılacağı bildirildi.

YENİ KANUN TEKLİFİ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor.

Amacımız tarım arazilerini korumak. Tarımsal amaçlı bir depo, bir alan yapabilirsiniz. İzni siz, tarımsal tesis olarak alıp da, fabrika veya plaza yapıyorsanız tedbirler sıkı şekilde uygulanacak. Amaç dışında kullanıma asla müsaade edilmeyecek.

Tağşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımlarımızı ağırlaştırıyoruz. Bu konuda ceza 27 bin 877 TL'ydi. Yeni düzenlemede 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar ceza verilebilecek. Aynı tağşiş ve taklitin piyasaya sürülmesi durumunda 1-3 yıl arası hapis verilebilecek, piyasadan men edilebilecekler. Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdürlere kadar herkes bu cezalara çarptırılabilir, buradan uyaralım.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Vatandaş tütün aldı, sardı, ceza yiyecek' diyor. Böyle bir şey yok. Bunu ticari faaliyet olarak yapıyorsa suçu var. İçmek için yapıyorsa bunda bir ceza söz konusu değil. Tütün üreticileri için yüzde 30 kota getiriliyor. Yüzde 45'e kadar da Cumhurbaşkanlığı kararı ile yükseltilebilecek. Üreticilerimize ciddi bir alan oluşturacağız.

CHP'YE ÖZERKLİK TEPKİSİ

İzmir'e ayrı bayrak ve para birimi söylemini son derece sakıncalı buluyoruz. Bir tek bayrak ve bir tek devletimiz var. Bu açıklamalar Türkiye'yi farklı noktalara götürür. Bunu sinsi bir planın tezahürü olarak görüyoruz. Terör örgütünün bir paçavrası ve sinsi planları vardır. CHP'nin bu söylemlere girmesini son derece tehlikeli buluyoruz. HDP'nin söylemlerini meşrulaştırmak adına İzmir'i seçerek bu açıklamayı yapması tehlikelidir. CHP, bununla ilgili bir karar almıyorsa, HDP'nin sinsi planına anamuhalefetin destek olarak attığı bir adım olarak görüyoruz.

BARO PAKETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Baro paketi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Arkadaşlarımız çalışmaları bir noktaya getirdiler. Kamuoyu ile kanun teklifinin içeriği paylaşılacaktır. Farklı söylemler ortaya atılıyor. Ama sizinle resmi paylaşım yapılana kadar bu bilgilere itibar etmeyin. Kısa sürede açıklamayı yapacağız.