Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Corona virüs salgınında yasaklar yerini tedbirlere bırakırken normalleşme süreci ile birlikte hafta sonları belirli illerde uygulanan sokağa çıkma yasağına da son verilmişti. Fakat bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sebebiyle, sınav öncesi ve sonrasında ortaya çıkması muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Konuyla ilgili Bakan Koca tarafından açıklanan Bilim Kurulu tavsiye kararının ardından İçişleri Bakanlığı, kısıtlamanın detaylarını içeren genelgeyi, son dakika olarak kamuoyu ile paylaştı. Peki, YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, kaçta bitecek?

SON DAKİKA! HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü, belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise yeni haftanın başlangıcı ile beraber milyonların gündemine geldi. YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.