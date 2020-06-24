Son dakika haberleri: Bakan Koca Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! 24 Haziran 2020 Türkiye günlük vaka ve ölü sayısı kaç?

Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre geçtiğimiz hafta vaka sayısında yaşanan kısmi artış, yeniden düşüşe geçti. Son olarak açıklanan rakamlara göre iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısından fazla. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüse karşı en büyük silahın tedbir olduğunun altını çizerken yeni vaka sayısını daha da aşağıya çekmemiz gerektiğini belirtiyor. İşte 23 Haziran koronavirüs tablosu ile Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan yeni vaka ve ölüm sayıları, salgında son durum…
SON DAKİKA! 24 HAZİRAN 2020 CORONA VİRÜS SALGININDA SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran corona tablosunu son dakika olarak duyurdu;
"Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız."
Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı:
İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.
Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı:
Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.
Öte yandan Bakan Koca'dan yukarıdaki metin ile ilgili düzeltme geldi. İşte Koca'nın o açıklaması:
Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: "İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla." 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220'dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası.
CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 20 HAZİRAN
Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:
Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.
CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 19 HAZİRAN
İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.
CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE SON DURUM - 18 HAZİRAN
Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:
Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim
17 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK TABLO
Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.
Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.