Son dakika haberleri: Bakan Koca Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! 24 Haziran 2020 Türkiye günlük vaka ve ölü sayısı kaç?

Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre geçtiğimiz hafta vaka sayısında yaşanan kısmi artış, yeniden düşüşe geçti. Son olarak açıklanan rakamlara göre iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısından fazla. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüse karşı en büyük silahın tedbir olduğunun altını çizerken yeni vaka sayısını daha da aşağıya çekmemiz gerektiğini belirtiyor. İşte 23 Haziran koronavirüs tablosu ile Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan yeni vaka ve ölüm sayıları, salgında son durum…

SON DAKİKA! 24 HAZİRAN 2020 CORONA VİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran corona tablosunu son dakika olarak duyurdu;

"Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız."