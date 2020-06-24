Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS paylaşımı!

3 OTURUMDA YAPILACAK

YSK'nin 3 oturumda yapılacağını hatırlatan Prof. Dr. Aygün, adaylara Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 120 soru için 165 dakika, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 160 soru için 180 dakika, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 80 soru için 120 dakika süre verileceğini belirtti.

Sınav binalarının sınavdan önce detaylı olarak temizleneceği ve dezenfekte edileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aygün, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır." uyarısında bulundu.