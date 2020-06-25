A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirim bugün başlıyor! A101 aktüel ürünler listesinde beyaz eşyadan televizyona...

Yeni haftanın A101 aktüel ürünleri bugün raflardaki yerini alıyor. Cazip fırsatlar ile tüketicinin karşısına çıkan A101 aktüel ürünlerde bu hafta mutfak aletleri ve beyaz eşya ağırlıklı. Ücretsiz teslimat seçeneğinin de bulunduğu bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi beyaz eşya ürünleri, sınırlı stoklar ile market açılış saatinde satışa çıkacak. Bu başlık altında A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yer almaktadır.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 25 HAZİRAN

İşte birbirinden cazip fırsatlar sunan A101 aktüel ürünler katalogu.