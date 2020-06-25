Karargahın yoğun mesaisi

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, ertesi gün ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde yoğun mesai yaptı. Sabahın ilk ışıklarına kadar burada kalan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları, Hakurk bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nu sevk ve idare etti. İki gece boyunca sabaha kadar operasyonu takip eden Akar ve komutanlar, bölgede büyük bir başarıyla birliklerini sevk ve idare eden birlik komutanları ile video konferans yöntemi ile görüştü, talimatlar verdi.