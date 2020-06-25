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: Üyesi 'den hisseli kurban uyarısı! Büyükbaş kurban alacaklar dikkat...

! Dünya koronavirüs kabusu ile yüzleşmeye devam ediyor. Salgın dünya genelinde her gün daha da artarak devam ediyor. Ekonomileri çökerten, sağlık sistemlerini durduran, sosyal hayatı tahrip eden virüs salgını sonrası ülkeler aldıkları önlemler ile 'yeni normal' günlerini yaşıyor. Birçok bilim insanı virüsün aşı bulunana dek sürebileceğini, bunun da birkaç yıl alabileceği görüşünü savunuyor. Koronavirüs salgınının sürmesi muhtemel olan temmuz ayının son günlerinde heyecanı yaşanacak. Koronavirüsün gölgesinde geçecek Kurban Bayramı öncesi Üyesi 'den 'hisseli kurban' uyarısı geldi.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 11:44 Son Güncelleme: 25.6.2020 11:46 ABONE OL
Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel'den hisseli kurban uyarısı! Büyükbaş kurban alacaklar dikkat...

Sağlık Bakanlığı üyesi Prof. Dr. , hisseli yapacakları uyararak, "Büyükbaş hayvanlarda hisseli olarak alım yapıldığı için vatandaşların tanıdıkları ile değil de tek olarak kendilerinin alım işlemine gitmesi önemli. Mümkün olduğu kadar az kişiyle kurbanın seçilip, kesim esnasında yine az kişiyle bu işlemlerin yapılması gerekiyor" dedi.

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel'den hisseli kurban uyarısı! Büyükbaş kurban alacaklar dikkat...

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve üyesi Prof. Dr. , yaklaşan 'nda hayvan pazarları ve kesim yerlerinde virüse karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Yamanel, kurban satış yerlerine girerken vatandaşın sosyal mesafe ve maske konusunda dikkat olması gerektiğini bildirerek, "Kurban satış yerlerine girerken vatandaşların ateşinin ölçülmesi gerekiyor. Yine çok kalabalık oluşturmayacak şekilde az kişiyle pazar içerisinde hareket edilmesi çok önemli.

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel'den hisseli kurban uyarısı! Büyükbaş kurban alacaklar dikkat...

Ayrıca hayvan alım satımında tokalaşmanın mümkün olduğu kadar yapılmaması gerekiyor. Kurban alım satımında el tokalaşması bizim kültürümüzde olan bir gelenek. Ama koronavirüs salgınının olduğu bu dönemde kurban alırken el tokalaşmasının yapılmaması bulaş açısından önemli bir önlem olacaktır" dedi.

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel'den hisseli kurban uyarısı! Büyükbaş kurban alacaklar dikkat...

'AZ KİŞİYLE KURBAN PAZARINA GİDİLMELİ'
Prof. Dr. Yamanel, hayvan pazarlarında özellikle büyükbaş alınırken fazla kalabalık oluşturulmaması gerektiğini belirterek, "Büyükbaş hayvanlarda hisseli olarak alım yapıldığı için vatandaşların tanıdıkları ile değil de tek olarak kendilerinin alım işlemine gitmesi önemli. Mümkün olduğu kadar az kişiyle kurbanın seçilip kurbanın kesim esnasında yine az kişiyle bu işlemlerin yapılması gerekiyor. Ayrıca hayvan pazarlarında tek yön kuralı da getirilebilir. Vatandaşlar bir taraftan hayvan pazarına girip bir taraftan çıkabilir. Az kişiyle kurban seçimine de gitmeye özellikle dikkat edilmesi gerekir. Çok kalabalık oluşturmamak amacıyla her aileden bir kişiyle seçim ve kesim uygun olur" diye konuştu.

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel'den hisseli kurban uyarısı! Büyükbaş kurban alacaklar dikkat...

Prof. Dr. Yamanel, hayvan pazarına kurban seçmeye giden kişilerin mutlaka maske takmasının gerektiğini vurgulayarak, "Yine orada bulunan kurban satıcılarının da mutlaka maske takması ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Bu kişilerin yetkililer tarafından ateşlerinin ölçülmesi ve sık denetimlerinin yapılması da uygun olacaktır. Ayrıca virüsün hayvanlardan insanlara geçtiğine dair bir veri yok. Ama yine de bazen insanlardan hayvanlara geçebiliyor. Bu nedenle oradaki hayvanlara da belli bir mesafede durmak önem arz edebilir" dedi.

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel'den hisseli kurban uyarısı! Büyükbaş kurban alacaklar dikkat...

'EL HİJYENİNE DİKKAT EDİLMELİ'
Prof. Dr. Yamanel, aşırı özgüven oluşturduğu için kafe ve restoranlarda çalışanların eldiven takmaması yönünde önerilerinin, hayvan pazarlarında çalışanlar için de geçerli olduğunu belirterek, "Buralarda çalışan insanların eldiven kullanmaktan ziyade el hijyenine dikkat etmeleri daha önemli. Mutlaka su ve sabunla ellerini yıkamalılar. Bunlara o an ulaşamıyorlarsa el dezenfektanı ve kolonya ile el hijyenine dikkat etmeleri iyi olacaktır" diye konuştu.

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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel'den hisseli kurban uyarısı! Büyükbaş kurban alacaklar dikkat...
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