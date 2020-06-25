SON DAKİKA HABER | YKS'de Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman?

Haftalar önce kaldırılan sokağa çıkma yasağı uygulaması, LGS sınavı nedeniyle kısmi olarak yeniden uygulamaya alınmıştı. İçişleri bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi ile kısıtlamanın uygulanacağı saatler belirlenmişti. YKS'de de , öğrencilere kolaylık sağlanması ve bulaşıcılığın minimum düzeye indirilmesi için kısmi sokağa çıkma kısıtlması uygulanacak. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi saatler arasında uygulanacak?

SON DAKİKA! HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü, belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise yeni haftanın başlangıcı ile beraber milyonların gündemine geldi. YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.