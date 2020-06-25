Tele 1'in sözde gazetecisi Merdan Yanardağ Sultan 2. Abdülhamid'e hakaret etti

Daha önce Fazilet Durağı yalan haberine imza atan Tele 1 gazetecisi Merdan Yanardağ, alçak yayınlarını sürdürmeye devam ediyor.

Yanardağ canlı yayında, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadelerde bulundu.



Yanardağ'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

TELE 1 gazetecisi Merdan Yanardağ'dan, 2. Abdülhamid'e hakaret! | Video

AYASOFYA'DAKİ FETİH SURESİNDEN DE RAHATSIZ OLMUŞTU

Fetih Suresi'nin okunmasına tepkisinin ardından fethin anlamını değiştiren ve fethin uygulama manasını çarpıtan Yanardağ, bunun bir işgal, talan ve sömürgecilik olduğunu söyledi.

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Fethin uygulama boyutunu görmezden gelen Merdan Yanardağ, programda aynen şu cümleleri kullanmıştı:

"Fetih Suresi'nin Ayasofya'da okunacak olması son derece 21. yüzyılda modern bir devlete, çağdaş bir topluma uygun düşmeyen, hâlâ fetih ideolojisinin savunulduğu, yani işgalcilik, yayılmacılık, talan ve sömürgecilik anlayışı anlamına gelir bu çağda fetih. Dolayısıyla tıbbı cihat gibi fethin yeniden yorumlanması içinin yeniden doldurulması gerekiyor. Güncellenmesi gerekiyor. Bu çağda fethi savunmak silah zoruyla başka toprakları ele geçireceğini ilan etmek demektir. Hâlâ böyle bir ideolojinin taşıyıcısı olduğunu ilan etmek demektir."

Adnan Menderes ile ilgili skandal sözler! Darbecilerin iftirası TELE 1 ekranında | Video

ADNAN MENDERES'E İFTİRA ATTI

Tele 1 ekranlarında yayın yapa Yanardağ, Adnan Menderes hakkında küstah iftiralarda bulunmuştu.

Merdan Yanardağ söz konusu programında, "Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi..." ifadelerine yer verdi.