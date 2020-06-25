Yeni dönem böyle başladı! Her alanda dev atılım! Türkiye'nin önü 2 yılda açıldı...

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile iki yılını geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimleri ile birlikte sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak görevine üstlendi. Türkiye, bu süre içinde ekonomiden dış politikaya, yerli ve milli savunma sanayinden, eğitim ve ulaştırmaya kadar bir çok alanda başarıdan başarıya koşarken Kovit-19 ile mücadelede dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldı. Faizleri indirip, kendi otomobilini yapar hale geldi.

Türkiye, 1960'tan bu yana darbeler, muhtıra, ekonomik krizler ile uğraşmak zorunda kaldı. Bunun en önemli sorumlularından biri de yönetim sistemi, bunun beraberinde getirdiği koalisyonlar, askerin ve bazı kurumların etkinliğinden kaynaklanıyordu. En küçük sorunlar bile karar alma mekanizmalarındaki işleyişin yavaş alması nedeniyle çözülemez hale gelmişti. AK Parti ve MHP bir araya gelerek ülkenin önünü açacak bir anayasa değişikliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkında onayına aldı.

24 Haziran 2018'de yapılan seçimler ile sistem fiilen yürürlüğe girerken Başkan Erdoğan da, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Sistem ile karar alma mekanizmaları hızlanırken, Erdoğan ekonomiden sağlığa kadar her alanda hızlı kararlar olarak ülkenin başarıdan başarıya koşmasını sağladı.