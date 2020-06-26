CANLI | TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara Nallıhan ve Kars Sarıkamış konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Çekilişler, Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanıyor. TOKİ Ankara Nallıhan ve Kars Sarıkamış ilçesi ile Merkez kura sonuçları, projeye başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor.. Peki, Ankara Nallıhan ve Kars Sarıkamış kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ KARS VE ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ 26 HAZİRAN 2020

Bu başlık altında, TOKİ Ankara Nallıhan ve Kars Sarıkamış kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.

Ankara Nallıhan ve Kars Sarıkamış