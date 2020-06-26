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Haberler Gündem Haberleri CANLI | TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura sonuçları isim listesi sorgulama

CANLI | Sarıkamış ve Nallıhan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ ve kura sonuçları isim listesi sorgulama

Sarıkamış ve Nallıhan kura sonuçları isim listesi bugün canlı yayın ile açıklanıyor! TOKİ ve kura çekilişi 26 Haziran Cuma günü erken saatlerde başladı. 100 Bin sosyal konut projesi kapsamında Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan’a TOKİ tarafından inşa edilen konutlar sahiplerini buluyor. TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan konutlarında toplam 350 adet daire olacak. Bu başlık atlında, 100 Bin sosyal konut kapsamında yapılan TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura sonuçları yer almaktadır.

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CANLI | TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura sonuçları isim listesi sorgulama

Sarıkamış ve Nallıhan projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında ve konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Çekilişler, Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanıyor. TOKİ Ankara Nallıhan ve Kars Sarıkamış ilçesi ile Merkez kura sonuçları, projeye başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor.. Peki, Ankara Nallıhan ve Kars Sarıkamış kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ KARS VE ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ 26 HAZİRAN 2020

Bu başlık altında, TOKİ Ankara Nallıhan ve Kars Sarıkamış kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.

Ankara Nallıhan ve Kars Sarıkamış

CANLI | TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ KARS VE ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Ankara ve Kars canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 16.00)

TOKİ Ankara ve canlı çekiliş canlı - Twitter

CANLI | TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura sonuçları isim listesi sorgulama
CANLI | TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura sonuçları isim listesi sorgulama
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CANLI | TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Kars Sarıkamış ve Ankara Nallıhan kura sonuçları isim listesi sorgulama
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