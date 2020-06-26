Davut Güloğlu’na şehit ve gazi yakınlarından destek

Yenikapı'da4 yıl önce düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne 'Bu bir şov. Katılmam' diyen şarkıcı Sıla Gençoğlu'na bir TV programında tepki gösterdiği için hakkında açılan hakaret davasında 8 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu manevi tazminat davası için de dün mahkemedeydi. Şarkıcı Sıla'nın kendisine açtığı 60 bin liralık davanın İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmasına giden şarkıcı Güloğlu'na şehit ve gazi yakınları da destek verdi. İleri bir tarihe ertelen davanın dünkü duruşmasında savunma yapan Güloğlu "Ben tepkimi vatanı sevmeyenler için genel olarak verdim" dedi. Duruşmaya Sıla Gençoğlu katılmadı.DURUŞMA çıkışı kendisine destek veren grupla bir araya gelen Güloğlu "Sıla hanım ceza davasını kaybettiğim için bu davayı açarak şov yapmaktadır. Buradan Sıla hanıma sesleniyorum. Şov bitti. 15 Temmuz'da sokağa indiğimiz o kutsi davayı şov diye nitelendirerek küfürden daha ağır bir söylem gerçekleştirmiştir. Vatan bizim onurumuz ve şerefimiz. Bizden derhal özür dilesin" dedi. Güloğlu'nun bu sözlerine şehit yakınları alkışlarla destek verdi.