Son dakika: İçişleri Bakanlığı genelgesi sokağa çıkma yasağı saatleri! Bu hafta sonu 27 28 Haziran sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor?

Corona virüsü salgınının yayılımını önlemek için uygulanan sokağa çıkma yasağı, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci ile birlikte kaldırıldı. Fakat LGS ve YKS sınavları sebebiyle sokaklarda oluşacak kalabalık ile birlikte ortaya çıkması muhtemel problemlere önlem amaçlı, kısmi kısıtlama uygulanmasına karar verildi. Milyonlarca öğrencinin önümüzdeki hafta sonu YKS sebebiyle sokağa çıkacak olması, kısıtlama kararı alınmasında etkili oldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı saatleri, istisnai durumlar ve diğer detayları içeren genelgeyi yayımladı. Son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA! HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü, belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise yeni haftanın başlangıcı ile beraber milyonların gündemine geldi. YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.