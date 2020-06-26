Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca corona virüsü ölü ve vaka sayısını açıklandı! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum

Son dakika: Bakan Koca corona virüsü ölü ve vaka sayısını açıklandı! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum Son dakika haberi.. Bakan Koca, her gün sosyal medya hesabı üzerinden corona virüsü son dakika verilerini paylaşıyor. Dün açıklanan verilere göre, iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısının üzerinde. Türkiye günlük koronavirüs tablosu aynı zamanda, yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi sürelerinin kısaldığını ifade ediyor. 25 Haziran 2020 Türkiye koronavirüs tablosuna göre salgında son durum ne? İşte Bakan Koca tarafından son olarak açıklanan vorona virüsü vaka ve ölüm sayılarını içeren tabloya yönelik son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 26.6.2020 07:17 Son Güncelleme: 26.6.2020 07:17 ABONE OL

Türkiye 25 Haziran koronavirüs tablosu, Bakan Koca tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında son durumu paylaştığı tweet'inde, hastaların yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi sürelerinin kısaldığını belirtti. İşte 25 Haziran koronavirüs tablosu ile Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan yeni vaka ve ölüm sayıları, Türkiye corona virüsü salgınında son durum… SON DAKİKA! 26 HAZİRAN 2020 CORONA VİRÜS SALGININDA SON DURUM Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Haziran corona tablosunu son dakika olarak duyurdu;

Bakan Koca 25 Haziran corona son durum açıklaması: "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim."

24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA TABLOSU! Bakan Koca açıkladı; "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran corona tablosunu açıkladı



Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.

Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı: İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.

Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı: Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. Öte yandan Bakan Koca'dan yukarıdaki metin ile ilgili düzeltme geldi. İşte Koca'nın o açıklaması: Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: "İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla." 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220'dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası.

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 20 HAZİRAN Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı: Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 19 HAZİRAN İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE SON DURUM - 18 HAZİRAN Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı: Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.

17 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK TABLO Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.