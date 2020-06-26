SON DAKİKA HABERLER: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran Cumartesi/Pazar hafta sonu yasak var mı, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Başta üniversite sınavına girecek olan öğrenciler ve velileri olmak üzere birçok vatandaş, 'bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusunun yanıtını araştırıyordu. Sokağa çıkma yasağı uygulaması, YKS sınavı süresince de 81 ilimizde uygulanacak. Koronavirüsü salgınının erken dönemlerinden farklı olarak, bu hafta sonu cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı, kısmi olarak ve belirli saatler arasında uygulanacak. Peki sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü, belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise yeni haftanın başlangıcı ile beraber milyonların gündemine geldi. YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.