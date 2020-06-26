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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERLER: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran Cumartesi/Pazar hafta sonu yasak var mı, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

SON DAKİKA HABERLER: Hafta sonu var mı? 27-28 Haziran Cumartesi/Pazar hafta sonu yasak var mı, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

uygulaması haziran ayının başlarında başlayan normalleşme süreci ile birlikte sona erdirilmişti. Ancak geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen LGS sınavı ile birlikte kısmi olarak yeniden uygulamaya alındı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yarın hafta sonu yasak var mı soruları da bu nedenle bir çok vatandaş için merak konusu oldu. Üç oturum şeklinde cumartesi pazar günü gerçekleştirilecek ve bu iki günde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte, YKS süresince uygulanacak Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesinin detayları

Giriş Tarihi: 26.6.2020 15:33 Son Güncelleme: 26.6.2020 15:33 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran Hafta sonu yasak var mı, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Başta üniversite sınavına girecek olan öğrenciler ve velileri olmak üzere birçok vatandaş, 'bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusunun yanıtını araştırıyordu. Sokağa çıkma yasağı uygulaması, YKS sınavı süresince de 81 ilimizde uygulanacak. Koronavirüsü salgınının erken dönemlerinden farklı olarak, bu hafta sonu cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı, kısmi olarak ve belirli saatler arasında uygulanacak. Peki sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü, belirlenen saat aralıklarında uygulandı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise yeni haftanın başlangıcı ile beraber milyonların gündemine geldi. günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Son Dakika Haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran Hafta sonu yasak var mı, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafınca yayımlanan genelgeye göre; 81 ilde uygulanacak olan kısıtlama 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak olup genelge içerisinde yer alan saatler arasında uygulanırken sınavına girecek öğrenci ve veliler kısıtlamadan muaf tutulacak…

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şöyle;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

Son Dakika Haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran Hafta sonu yasak var mı, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;

YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,

YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak…

Son Dakika Haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran Hafta sonu yasak var mı, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

LGS ve sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

YKS ülke genelinde yapıldığından kısıtlama 81 ilde uygulanıyor…

Son Dakika Haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran Hafta sonu yasak var mı, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
Son Dakika Haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran Hafta sonu yasak var mı, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
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SON DAKİKA HABERLER: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran Cumartesi/Pazar hafta sonu yasak var mı, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
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