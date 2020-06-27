Avrupa Birliği, Türkiye için kapıyı araladı

Sınırlarını 1 Temmuz'da turizm amaçlı ziyaretçilere açmaya hazırlanan Avrupa Birliği'nin (AB) hangi ülke vatandaşlarını kabul edeceğine dair taslak listeye Euronews ulaştı. Metinde Türkiye de bulunuyor. Rusya ise "sınırların kapalı tutulacağı ülkeler" arasında. AB yetkilileri bir süredir hangi ülkelerden gelen turistleri kabul edeceklerine yönelik müzakereleri sürdürüyordu.Tartışmalı listenin haftaya çarşamba resmi olarak yayımlanması bekleniyor. Listenin son halindeki ülkelerin vatandaşları 1 Temmuz'dan itibaren birlik sınırlarına turizm amaçlı giriş yapabilecek. Diğer yandan AB yetkilileri, kapıların açılmayacağı ülkelere yönelik ikinci bir liste daha hazırlıyor. Sınırların kapalı kalacağı ülkeler arasında Brezilya, Rusya ve Katar'ın da bulunması öngörülüyor.Türkiye'nin Kovid-19 testini kabul eden Almanya, Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlara, Türkiye'ye gelmeleri halinde ayrılmadan önce test yaptırarak sonuçlarını yaşadıkları ülkelere 48 saat içinde vermeleri durumunda karantina uygulanmayacak.