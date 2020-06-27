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’dan ’e 57 bağışı

Cumhurbaşkanı ’ın eşi , kuzeyinde göçmenlerin barındığı ’te inşa edilmek üzere 57 bağışı yaptı

Giriş Tarihi: 27.6.2020 ABONE OL
Emine Erdoğan’dan İdlib’e 57 briket ev bağışı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın eşi Sayın EmineErdogan Hanımefendi, Sadakataşı ve TOGEM dernekleri vasıtasıyla İdlib kampanyasına 57 briket ev yardımında bulundu. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. İdlib'te ihtiyaç sahiplerinin barınmasına yönelik 13 Ocak'ta başlatılan kampanya kapsamında kış mevsimine kadar 20 bin, proje genelinde ise 50 bin konut yapılması hedefleniyor. Kampanyaya ilişkin önceki gün düzenlenen toplantıda Soylu, Başkan Erdoğan'la telefon görüşmesi yapmış, bu görüşmede Başkan Erdoğan da kampanyaya 50 briket ev bağışıyla katıldığını aktarmış, Soylu da eşiyle birlikte 20 ev yaptıracaklarını söylemişti. Bir briket evin maliyetinin ortalama 5 bin lira civarında olduğunu belirten Soylu, kampanya kapsamında 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığı bilgisini paylaşmıştı. ANKARA

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Emine Erdoğan’dan İdlib’e 57 briket ev bağışı
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